Son dakika... MSB duyurdu: Zeytin Dalı bölgesinde 8 terörist gözaltına alındı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti için çalışmaya devam ediyoruz. Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 8 PKK/YPG’li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı.''