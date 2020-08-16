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Son dakika... MSB duyurdu: Zeytin Dalı bölgesinde 8 terörist gözaltına alındı
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 8 PKK'lı teröristin gözaltına alındığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti için çalışmaya devam ediyoruz. Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 8 PKK/YPG’li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı.''
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