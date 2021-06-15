MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... MSB duyurdu: Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ'cü yakalandı
GeriGündem Son dakika... MSB duyurdu: Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ'cü yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 15.06.2021 - 10:36 | Son Güncelleme:

Son dakika... MSB duyurdu: Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ'cü yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... MSB duyurdu: Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ'cü yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ mensubu 5 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ''Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 şahıs, İpsala/Edirne'deki hudut kartallarımız tarafından yakalandı. FETÖ terör örgütü mensubu oldukları belirlenen şahıslar, İpsala İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi'' ifadelerine yer verildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi