Son dakika... MSB duyurdu: Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ'cü yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ mensubu 5 kişinin yakalandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada ''Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 şahıs, İpsala/Edirne'deki hudut kartallarımız tarafından yakalandı. FETÖ terör örgütü mensubu oldukları belirlenen şahıslar, İpsala İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi'' ifadelerine yer verildi.
Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 şahıs, İpsala/Edirne'deki hudut kartallarımız tarafından yakalandı. FETÖ terör örgütü mensubu oldukları belirlenen şahıslar, İpsala İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/m4hHJZ7Sbi— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 15, 2021
Kripto Para Piyasaları için Bigpara