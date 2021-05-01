Son dakika... MSB duyurdu: Tünel tespit edildi, hepsi ele geçirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz" denildi. Mesaj ile birlikte Mehmetçik'in teröristlerin kullandığı bir mağarada yaptığı arama tarama çalışmasına ilişkin video paylaşıldı.

MSB DUYURDU: SURİYE'DEN TÜRKİYE'YE TÜNEL KAZILDIĞI TESPİT EDİLDİ

İşte MSB'nin açıklaması:

Hatay’da görevli Kahraman hudut personelimizin dikkati sayesinde Suriye’den Türkiye istikametine tünel kazıldığı tespit edildi. Kazı çalışmasında kullanılan 1 adet jeneratör, 2 adet hilti, 1 adet el arabası, 300 metre kablo, kazma, kürek ve akü ele geçirildi.

Hatay’da görevli Kahraman hudut personelimizin dikkati sayesinde Suriye’den Türkiye istikametine tünel kazıldığı tespit edildi. Kazı çalışmasında kullanılan 1 adet jeneratör, 2 adet hilti, 1 adet el arabası, 300 metre kablo, kazma, kürek ve akü ele geçirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/V74LZcJ4Fa — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 1, 2021

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