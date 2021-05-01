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Gündem
ANKARA, (DHA)-
Haber Giriş: 01.05.2021 - 12:06 | Son Güncelleme:

Son dakika... MSB duyurdu: Tünel tespit edildi, hepsi ele geçirildi

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Milli Savunma Bakanlığı’ndan, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz" açıklaması yapıldı. MSB'den yapılan son dakika açıklamasında ise Suriye'den Türkiye'ye tünel kazıldığı tespit edildi. Açıklamada "Kazı çalışmasında kullanılan 1 adet jeneratör, 2 adet hilti, 1 adet el arabası, 300 metre kablo, kazma, kürek ve akü ele geçirildi" denildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz" denildi. Mesaj ile birlikte Mehmetçik'in teröristlerin kullandığı bir mağarada yaptığı arama tarama çalışmasına ilişkin video paylaşıldı.

MSB DUYURDU: SURİYE'DEN TÜRKİYE'YE TÜNEL KAZILDIĞI TESPİT EDİLDİ

İşte MSB'nin açıklaması:

Hatay’da görevli Kahraman hudut personelimizin dikkati sayesinde Suriye’den Türkiye istikametine tünel kazıldığı tespit edildi. Kazı çalışmasında kullanılan 1 adet jeneratör, 2 adet hilti, 1 adet el arabası, 300 metre kablo, kazma, kürek ve akü ele geçirildi.

 

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