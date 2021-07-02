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DHA
Haber Giriş: 02.07.2021 - 13:04 | Son Güncelleme:

Son dakika... MSB duyurdu: Sızma girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika... MSB duyurdu: Sızma girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ''Her nerede olursa olsun teröre geçit yok. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi'' denildi. 

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