Son dakika... MSB duyurdu: Sızma girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada ''Her nerede olursa olsun teröre geçit yok. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi'' denildi.
Her nerede olursa olsun teröre geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 2, 2021
Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/bpjINAJOfD