Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: MSB duyurdu! Sınırlarda 11 kişi yakalandı

#MSB#Sınır#Şahıs
Son dakika: MSB duyurdu Sınırlarda 11 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişinin yakalandığı duyurdu. Şahısların 8'inin FETÖ, 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Haberin Devamı

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşım...

Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı.

Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 8’inin FETÖ, 1’inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#MSB#Sınır#Şahıs

BAKMADAN GEÇME!

Film değil gerçek Kocanızı Nasıl Öldürürsünüzün yazarı kocasını öldürmekle suçlanıyor

Film değil gerçek! 'Kocanızı Nasıl Öldürürsünüz'ün yazarı kocasını öldürmekle suçlanıyor

#Nancy Brophy
Bir sorudan fazlası: Sütün geliyor mu, bebek doyuyor mu

Bir sorudan fazlası: Sütün geliyor mu, bebek doyuyor mu?

#Anne Sütü
Einstein kime ait Her yerde gördüğünüz o yüzün hiç bilmediğiniz hikayesi...

Einstein kime ait? Her yerde gördüğünüz o yüzün hiç bilmediğiniz hikayesi...

#Albert Einstein

BAKMADAN GEÇME!

Film değil gerçek Kocanızı Nasıl Öldürürsünüzün yazarı kocasını öldürmekle suçlanıyor

Film değil gerçek! 'Kocanızı Nasıl Öldürürsünüz'ün yazarı kocasını öldürmekle suçlanıyor

#Nancy Brophy
Bir sorudan fazlası: Sütün geliyor mu, bebek doyuyor mu

Bir sorudan fazlası: Sütün geliyor mu, bebek doyuyor mu?

#Anne Sütü
Einstein kime ait Her yerde gördüğünüz o yüzün hiç bilmediğiniz hikayesi...

Einstein kime ait? Her yerde gördüğünüz o yüzün hiç bilmediğiniz hikayesi...

#Albert Einstein