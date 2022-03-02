Son dakika... MSB duyurdu! Sınırda 2 DEAŞ'lı yakalandı

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...
Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/YyqpqaFEbT— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 2, 2022