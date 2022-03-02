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Son dakika... MSB duyurdu! Sınırda 2 DEAŞ'lı yakalandı

#DEAŞ#MSB#Sınır
Son dakika... MSB duyurdu Sınırda 2 DEAŞlı yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişinin yakalandığını ve şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğunun belirlendiğini duyurdu.

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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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#DEAŞ#MSB#Sınır

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