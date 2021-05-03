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Haber Giriş: 03.05.2021 - 15:28 | Son Güncelleme:

Son dakika... MSB duyurdu: Sığınak ve çok sayıda mühimmat imha edildi

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Son dakika... MSB duyurdu: Sığınak ve çok sayıda mühimmat imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin yaptığı açıklamada sığınak ve çok sayıda mühimmattın METİ Timimiz tarafından imha edildiğini duyurdu.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Arama-tarama faaliyetleri sonucu ele geçirilen sığınak ve çok sayıda mühimmat METİ Timimiz tarafından imha edildi.

 

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