Son dakika... MSB duyurdu: Sığınak ve çok sayıda mühimmat imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin yaptığı açıklamada sığınak ve çok sayıda mühimmattın METİ Timimiz tarafından imha edildiğini duyurdu.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:
Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Arama-tarama faaliyetleri sonucu ele geçirilen sığınak ve çok sayıda mühimmat METİ Timimiz tarafından imha edildi.
Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Arama-tarama faaliyetleri sonucu ele geçirilen sığınak ve çok sayıda mühimmat METİ Timimiz tarafından imha edildi.https://t.co/EkRTV7BKEa pic.twitter.com/sTfSQMSlGP— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 3, 2021
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