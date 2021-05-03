Son dakika... MSB duyurdu: Sığınak ve çok sayıda mühimmat imha edildi

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Arama-tarama faaliyetleri sonucu ele geçirilen sığınak ve çok sayıda mühimmat METİ Timimiz tarafından imha edildi.

Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Arama-tarama faaliyetleri sonucu ele geçirilen sığınak ve çok sayıda mühimmat METİ Timimiz tarafından imha edildi.https://t.co/EkRTV7BKEa pic.twitter.com/sTfSQMSlGP — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 3, 2021

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