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Son dakika... MSB duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu

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#MSB#Şehit#Pençe-Kilit
Son dakika... MSB duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2022 18:24

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu duyurdu. Çatışmada, 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 30 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Çatışmada üç bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Son dakika... MSB duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı. Akar mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız 30 Kasım 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

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ŞEHİT ATEŞİ HAKKARİ'YE DÜŞTÜ

Şehidin acı haberi, Hakkari'nin Gazi Mahallesi'nde oturan babası Ramazan ile annesi Hamide Korkmaz'a askeri ve sivil yetkililer tarafından verildi.

şehit Korkmaz'ın, yarın sabah Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenecek törenin ardından Yeni Mahalledeki mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi. 

 

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#MSB#Şehit#Pençe-Kilit

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