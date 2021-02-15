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Gündem
DHA
Haber Giriş: 15.02.2021 - 13:22 | Son Güncelleme:

Son dakika... MSB duyurdu: Mavi bültenle aranan DEAŞ'lı yakalandı

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Son dakika... MSB duyurdu: Mavi bültenle aranan DEAŞ'lı yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den yurda girerken yakalanan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişiden birinin mavi bültenle aranan 26 yaşındaki S.A. isimli DEAŞ'lı terörist olduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişi, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yakalananlar arasında yer alan 26 yaşındaki S.A. isimli kadının mavi bültenle aranan DEAŞ'lı bir terörist olduğu belirlendi" denildi.

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