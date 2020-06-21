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HaberlerGündem HaberleriMSB bu videoyla paylaştı: Komandolarımız 40 kiloluk çantalarla operasyon için sınır ötesine geçti
GeriGündem MSB bu videoyla paylaştı: Komandolarımız 40 kiloluk çantalarla operasyon için sınır ötesine geçti
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DHA
Haber Giriş: 21.06.2020 - 15:30,Son Güncelleme:

MSB bu videoyla paylaştı: Komandolarımız 40 kiloluk çantalarla operasyon için sınır ötesine geçti

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Milli Savunma Bakanlığı, komandoların dün akşam 40 kiloluk çantalarının hazırlıklarını yapıp Pençe Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçtiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Zordur komando olmak. Gönlünde vatan ve millet aşkı, sırtında 40 kiloluk yük. Kahraman komandolarımız, dün akşam 40 kiloluk çantalarının hazırlıklarını yaparak Pençe Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçti" denildi.

Paylaşılan videoda ise komandoların hazırlıkları ve 'Komando Andı'nı okudukları anlar yer alıyor.

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