Son dakika: MSB duyurdu: Kahraman Komandolarımız Haftanin'de

MSB'nin yaptığı paylaşım şöyle;

Pençe-Kaplan Operasyonu başladı. Kahraman Komandolarımız Haftanin’de!

Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla; Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK Helikopterleri, İHA ve SİHA’larla desteklenen Komandolarımız, hava hücum harekâtıyla bölgeye intikal etmişlerdir.