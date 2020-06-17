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Haber Giriş: 17.06.2020 - 01:21,Son Güncelleme:

Son dakika: MSB duyurdu: Kahraman Komandolarımız Haftanin'de

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Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başladığını duyurdu.

MSB'nin yaptığı paylaşım şöyle;

Pençe-Kaplan Operasyonu başladı. Kahraman Komandolarımız Haftanin’de!

Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla; Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK Helikopterleri, İHA ve SİHA’larla desteklenen Komandolarımız, hava hücum harekâtıyla bölgeye intikal etmişlerdir.

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