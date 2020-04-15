DHA
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Son dakika... MSB: 4'üncü Türk-Rus kara devriyesi yapıldı
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 4'üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesinin yapıldığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 4'üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir" denildi.
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