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Gündem
DHA
Haber Giriş: 29.06.2021 - 16:25 | Son Güncelleme:

Son dakika... MSB duyurdu:Eylem hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika... MSB duyurdu:Eylem hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, eylem hazırlığındaki 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ''Hakkâri Şemdinli bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, İran makamlarıyla yapılan koordineyi müteakip ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. Teröristle mücadelemiz kararlı şekilde sürecek!'' denildi. 

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