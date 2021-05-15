Son dakika... MSB duyurdu! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 111 oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek operasyonunda bir PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini ve toplam sayının 111'e yükseldiğini açıkladı.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:
Terörü kaynağında kurutmaya devam ediyoruz.
Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde Pençe-Şimşek operasyonuna katılan keskin nişancılarımız, saldırı hazırlığındaki PKK’lı bir teröristi gizlendiği mevzide etkisiz hâle getirdi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 111 oldu.
Terörü kaynağında kurutmaya devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 15, 2021
Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde Pençe-Şimşek operasyonuna katılan keskin nişancılarımız, saldırı hazırlığındaki PKK’lı bir teröristi gizlendiği mevzide etkisiz hâle getirdi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 111 oldu. pic.twitter.com/She4MAUKBC
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