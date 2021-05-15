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Haber Giriş: 15.05.2021 - 14:55 | Son Güncelleme:

Son dakika... MSB duyurdu! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 111 oldu

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Son dakika... MSB duyurdu! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 111 oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek operasyonunda bir PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini ve toplam sayının 111'e yükseldiğini açıkladı.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Terörü kaynağında kurutmaya devam ediyoruz.

Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde Pençe-Şimşek operasyonuna katılan keskin nişancılarımız, saldırı hazırlığındaki PKK’lı bir teröristi gizlendiği mevzide etkisiz hâle getirdi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 111 oldu.

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