Son dakika... MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada ''Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi'' denildi.
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/yVvjLp0Mes— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 26, 2021
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