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HaberlerGündem HaberleriSon dakika... MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 5 terörist etkisiz hale getirildi
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DHA
Haber Giriş: 26.03.2021 - 09:49 | Son Güncelleme:

Son dakika... MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 5 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika... MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ''Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi'' denildi.

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