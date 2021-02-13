Son dakika... MSB duyurdu: 42 terörist etkisiz hale getirildi, 2 terörist sağ olarak ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Gara'ya düzenlenen Pençe Kartal2- Harekâtı'ndaki son durumu paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Irak kuzeyinde Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekâtı kapsamında daha önce etkisiz hale getirilen 42 teröriste ilaveten 2 terörist sağ olarak ele geçirilmiştir. Söz konusu teröristlerden alınan ilk bilgilerden de istifade ile operasyon devam etmektedir'' dedi.
Irak kuzeyinde Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekâtı kapsamında daha önce etkisiz hale getirilen 42 teröriste ilaveten 2 terörist sağ olarak ele geçirilmiştir.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 13, 2021
Söz konusu teröristlerden alınan ilk bilgilerden de istifade ile operasyon devam etmektedir. pic.twitter.com/pklfcR2iVY
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle