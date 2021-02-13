MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... MSB duyurdu: 42 terörist etkisiz hale getirildi, 2 terörist sağ olarak ele geçirildi
GeriGündem Son dakika... MSB duyurdu: 42 terörist etkisiz hale getirildi, 2 terörist sağ olarak ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 13.02.2021 - 17:01 | Son Güncelleme:

Son dakika... MSB duyurdu: 42 terörist etkisiz hale getirildi, 2 terörist sağ olarak ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... MSB duyurdu: 42 terörist etkisiz hale getirildi, 2 terörist sağ olarak ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Gara'ya düzenlenen Pençe Kartal2- Harekâtı'ndaki son durumu paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Irak kuzeyinde Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekâtı kapsamında daha önce etkisiz hale getirilen 42 teröriste ilaveten 2 terörist sağ olarak ele geçirilmiştir. Söz konusu teröristlerden alınan ilk bilgilerden de istifade ile operasyon devam etmektedir'' dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle