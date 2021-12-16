Son dakika... Bakanlık duyurdu: 'Yeşil' kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor!
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist SİHA operasyonu ile etkisiz hâle getirildi.
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK/YPG’li terörist de Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."
YEŞİL KATEGORİDE ARANAN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Öte yandan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Eren Kış-6 operasyonları kapsamında Mardin Bagok kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 'Yeşil' kategoride aranan, 'Hira' kod adlı Deniz Orak olduğu tespit edildi." denildi.
2⃣ Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK/YPG’li terörist de Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/c5915S31nw— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 16, 2021