Son dakika... Bakanlık duyurdu: 'Yeşil' kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor!



Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist SİHA operasyonu ile etkisiz hâle getirildi.

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK/YPG’li terörist de Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."

İlgili Haber Bakan Soylu duyurdu: Mağaraya saklanan 6 terörist etkisiz hale getirildi Haberi görüntüle

YEŞİL KATEGORİDE ARANAN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Eren Kış-6 operasyonları kapsamında Mardin Bagok kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 'Yeşil' kategoride aranan, 'Hira' kod adlı Deniz Orak olduğu tespit edildi." denildi.