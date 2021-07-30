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Haber Giriş: 30.07.2021 - 15:50 | Son Güncelleme:

Son dakika: MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika: MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi" açıklamasını yaptı.

İşte MSB'den yapılan açıklama:

Komandolarımızdan teröriste geçit yok!

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.

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