Son dakika: MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

İşte MSB'den yapılan açıklama:

Komandolarımızdan teröriste geçit yok!

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.

Komandolarımızdan teröriste geçit yok!

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek. pic.twitter.com/ZG3R76tiI8 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 30, 2021

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