Son dakika: MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi" açıklamasını yaptı.
İşte MSB'den yapılan açıklama:
Komandolarımızdan teröriste geçit yok!
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.
Komandolarımızdan teröriste geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 30, 2021
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek. pic.twitter.com/ZG3R76tiI8