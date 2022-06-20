Son dakika... MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!

Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!

Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!



Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!#MSB pic.twitter.com/nebVF5kqRS