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Son dakika... MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

#Milli Savunma Bakanlığı#Pençe-Kilit Operasyonu#Terörist

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!

Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!

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#Milli Savunma Bakanlığı#Pençe-Kilit Operasyonu#Terörist

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