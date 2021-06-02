MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika: MSB duyurdu! 13 kişi yakalandı
GeriGündem Son dakika: MSB duyurdu! 13 kişi yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 02.06.2021 - 17:26 | Son Güncelleme:

Son dakika: MSB duyurdu! 13 kişi yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: MSB duyurdu! 13 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 şahsın hudut birliklerimiz tarafından yakalandığını duyurdu.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 7’sinin FETÖ, 1’inin PKK ve 1’inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi