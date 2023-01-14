Son dakika... MSB duyurdu: 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Mili Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz!



Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.



Teröristler kazdıkları hendeklere gömülmekten kurtulamayacak!"



