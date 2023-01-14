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Son dakika... MSB duyurdu: 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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#Milli Savunma Bakanlığı#Fırat Kalkanı#Zeytin Dalı
Son dakika... MSB duyurdu: 11 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2023 10:54

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Mili Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz!

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

Teröristler kazdıkları hendeklere gömülmekten kurtulamayacak!"




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#Milli Savunma Bakanlığı#Fırat Kalkanı#Zeytin Dalı

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