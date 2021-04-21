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GeriGündem Son dakika... MSB duyurdu: 1 Ocak'tan bu yana 836 terörist etkisiz hale getirildi
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Gündem
AA
Haber Giriş: 21.04.2021 - 11:02 | Son Güncelleme:

Son dakika... MSB duyurdu: 1 Ocak'tan bu yana 836 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika... MSB duyurdu: 1 Ocak'tan bu yana 836 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından, 1 Ocak 2021'den bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda 836 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. 1 Ocak 2021'den itibaren gerçekleştirilen operasyonlarda 836 terörist etkisiz hâle getirildi.''

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