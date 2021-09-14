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Son dakika... MSB açıkladı: 2'si terör örgütü üyesi 6 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Mardin'de yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2'si terör örgütü üyesi 6 kişinin yakalandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Mardin/Kızıltepe hudut hattında yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize geçmeye çalışan 6 şahıs yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2’sinin PKK/PYD/YPG terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi'' denildi.