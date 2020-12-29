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AA
Haber Giriş: 29.12.2020 - 18:31 | Son Güncelleme:

Son dakika: MİT tırlarının durdurulması davasında gerekçeli karar açıklandı: "15 Temmuz'un ilk uluslararası adımı"

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Son dakika: MİT tırlarının durdurulması davasında gerekçeli karar açıklandı: "15 Temmuz'un ilk uluslararası adımı"
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MİT tırlarının durdurulması davasında FETÖ'nün "sivil imamları"nın da aralarında bulunduğu 27 sanığa verilen hapis cezalarının gerekçesi açıklandı.

MİT tırları davasının gerekçesinden: "15 Temmuz darbe teşebbüsünün ilk uluslararası adımı, MİT tırlarına yapılan FETÖ/PDY operasyonu ile atılmıştır."

Gerekçeli kararda, MİT tırlarının durdurulmasının FETÖ'nün planlı bir örgütsel organizasyonu olduğu belirtildi.

Gerekçeli kararda, MİT tırlarının durdurulmasının FETÖ üyelerinin Diyarbakır ve Nevşehir'de yaptığı toplantılarda planlandığı kaydedildi.

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