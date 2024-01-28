Son dakika... MİT Başkanı Kalın, KDP Başkanı Barzani ile görüştü

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MİT’ten yapılan yazılı açıklamada, İbrahim Kalın’ın Bağdat ziyaretinden sonra 28 Ocak 2023 tarihinde Erbil’de temaslarda bulunduğu ifade edilerek, "MİT Başkanı, Erbil temasları kapsamında KDP Başkanı Mesut Barzani, IKYY Başbakanı Mesrur Barzani, İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve yerel yöneticilerin yanı sıra ITC Başkanı Hasan Turan ve ITC Kerkük Milletvekili Erşat Salih ile görüşmeler gerçekleştirmiştir. Görüşmelerde bölgede yaşanan gelişmeler, ikili ilişkiler, PKK terörü ile etkin mücadele konuları ele alınmıştır. Görüşmelerde Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlılığı muhataplarımıza açıklıkla vurgulandı" denildi.