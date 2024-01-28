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Son dakika... MİT Başkanı Kalın, KDP Başkanı Barzani ile görüştü

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#İbrahim Kalın#Irak#Mesur Barzani
Son dakika... MİT Başkanı Kalın, KDP Başkanı Barzani ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2024 19:55

Son dakika haberi... MİT Başkanı İbrahim Kalın, KDP Başkanı Mesur Barzani ile görüştü. Görüşmede bölgesel gelişmeler ile ikili ilişkiler ve PKK ile etkin mücadele ele alındı.

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MİT’ten yapılan yazılı açıklamada, İbrahim Kalın’ın Bağdat ziyaretinden sonra 28 Ocak 2023 tarihinde Erbil’de temaslarda bulunduğu ifade edilerek, "MİT Başkanı, Erbil temasları kapsamında KDP Başkanı Mesut Barzani, IKYY Başbakanı Mesrur Barzani, İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve yerel yöneticilerin yanı sıra ITC Başkanı Hasan Turan ve ITC Kerkük Milletvekili Erşat Salih ile görüşmeler gerçekleştirmiştir. Görüşmelerde bölgede yaşanan gelişmeler, ikili ilişkiler, PKK terörü ile etkin mücadele konuları ele alınmıştır. Görüşmelerde Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlılığı muhataplarımıza açıklıkla vurgulandı" denildi. 

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#İbrahim Kalın#Irak#Mesur Barzani

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