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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan tahıl sevkiyatına ilişkin açıklama: Ukrayna'dan gemi çıkışı olmayacak

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#MSB#Tahıl Sevkiyatı#Rusya
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığından tahıl sevkiyatına ilişkin açıklama: Ukraynadan gemi çıkışı olmayacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2022 18:07

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. MSB'den yapılan açıklamada, İstanbul'daki koordinasyon merkezinde bulunan rus personelin görevde olduğu ve bu süre zarfında Ukrayna'dan gemi çıkışı olmayacağı ifade edildi. Ayrıca Bakan Akar'ın takıl sevkiyatının devam etmesi için muhataplarıyla ve ilgili makamlarda görüşmelere ve koordinasyona devam ettiği belirtildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'nca, tahıl koridoruna ilişkin açıklama yapıldı.MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres riyasetinde 22 Temmuz'da imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi belgesi kapsamında Müşterek Koordinasyon Merkezi çalışmaları ile bugüne kadar Ukrayna limanlarından 9,3 milyon ton tahılın ihtiyacı olan ülkelere emniyetle sevki sağlanmıştır.

* 29 Ekim günü Sivastopol'da gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle tahıl girişiminin geçici olarak durdurulduğunu, Rusya Federasyonu tarafından BM ve ülkemizdeki makamlara ilettilmiştir.

* İstanbul'da bulunan Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Rus personel halen merkezdedir. Bu sürede Ukrayna’dan gemi çıkışı olmayacaktır. İstanbul önlerinde bekleyen tahıl yüklü gemilerin denetlenmesine ise bugün ve yarın devam edilmesi planlanmaktadır.

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* Sorunun çözümü ve tahıl girişiminin bugüne kadar koordinasyon içerisinde başarıyla sürdürülen faaliyetlerinin devam etmesi için Millî Savunma Bakanımız Hulusi Akar muhataplarıyla ve ilgili makamlar da kendi aralarında görüşmelere ve koordinasyona devam etmektedir.

* Söz konusu görüşmelerde taraflara, dünya genelinde insanlığa olumlu etkisi olan ve tüm krizlerin iyi niyet ve diyalogla çözülebileceğini kanıtlayan bu girişimin devam etmesinin ve mekanizmanın devamını olumsuz etkileyecek her türlü provokasyondan uzak durulmasının önemi hatırlatılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edecektir.

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığından tahıl sevkiyatına ilişkin açıklama: Ukraynadan gemi çıkışı olmayacak

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