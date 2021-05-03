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Haber Giriş: 03.05.2021 - 13:38 | Son Güncelleme:

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan kritik ziyaret

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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan kritik ziyaret

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Fidan ile Libya'nın başkenti Trablus'a gitti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile Libya'nın başkenti Trablus'a gitti.

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akardan kritik ziyaret



Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklama ise şu şekilde:

Sayın Milli Savunma Bakanımız ve Sayın Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımızla birlikte 3 Mayıs 2021 tarihinde Libya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Ziyaret sırasında, ikili ilişkilerin ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir.

 

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