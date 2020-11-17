Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan flaş açıklama
Milli Savunma Bakanı Akar, Türk-Rus askeri heyetlerinin teknik görüşmelerine dair, "Görüşmeler yapıldı, karşılıklı çalışmamız devam ediyor." dedi. Akar ayrıca, "Türkiye olarak KKTC'nin hakkına, hukukunu sahip çıkacak, hiçbir şekilde çiğnetmeyeceğiz. Herhangi bir oldubittiye müsaade etmeyeceğiz." dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk ve Rus askeri heyetlerinin Karabağ'daki ateşkes sonrasında yürütülecek çalışmaları ele almak üzere Ankara'da teknik görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek, "Görüşmeler yapıldı, karşılıklı çalışmamız devam ediyor" dedi.
Akar ayrıca, "Türkiye olarak KKTC'nin hakkına, hukukunu sahip çıkacak, hiçbir şekilde çiğnetmeyeceğiz. Herhangi bir oldubittiye müsaade etmeyeceğiz. Rumların uzlaşmaz tutumlarından vazgeçmesi, oradaki Türk varlığının kabul edilmesi, onların egemen ve eşit unsurlar olduğunun bilinmesi lazım." dedi.
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