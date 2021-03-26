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AA
Haber Giriş: 26.03.2021 - 17:53 | Son Güncelleme:

Son dakika... MHP'nin A Takımı belli oldu

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Son dakika... MHP'nin A Takımı belli oldu

MHP'nin 15 kişilik Başkanlık Divanı'nda yer alan isimler belli oldu.

MHP'nin 15 kişilik Başkanlık Divanı'nda Semih Yalçın, Feti Yıldız, Mustafa Kalaycı, İsmail Faruk Aksu, İsmail Özdemir, Mevlüt Karakaya, Kamil Aydın, İzzet Ulvi Yönter, Sadir Durmaz, Pelin Yılık, Yaşar Yıldırım, Filiz Kılıç, İsmet Büyükataman, Tamer Osmanağaoğlu ve Bahadır Bumin Özarslan yer aldı.

Bu arada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de İstanbul Sözleşmesiyle ilgili açıklama yaptı. Bahçeli,  "Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi hem iç hukukumuza hem de uluslararası hukuka uygundur. 2012 yılında İstanbul Sözleşmesi'nin kabulüne Meclis'te grubu bulunan partiler destek vermişse de zaman içinde bahse konu sözleşmenin milli ve manevi yapımızla çelişen uygulama sonuçları kaygı verici düzeyde artış göstermiştir" dedi. 

CUMHUR İTTİFAKI

Bahçeli'nin bir diğer önemli mesajı ise Cumhur İttifakı ile ilgiliydi. Bahçeli,  ''Cumhur İttifakı Türkiye'nin kazanması için bütün imkan ve iradesiyle, vatan ve millet sevgisiyle 2023 ve sonraki yılları kucaklayacak ölçüde çalışmalarını hızlandıracaktır'' ifadelerini kullandı. 

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