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Son dakika... MHP'den Mustafa Baki Ersoy açıklaması: Disiplin işlemleri başlatılmıştır

#Mustafa Baki Ersoy#MHP#Disiplin
Son dakika... MHPden Mustafa Baki Ersoy açıklaması: Disiplin işlemleri başlatılmıştır

MHP'den yapılan açıklamada "Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, tüzüğümüzün 78. maddesinin 4-c, 4-e, 4-i bentleri ve 81. maddesi uyarınca tedbirli olarak parti üyeliğinden kesin çıkarma cezası ile tecziyesi için Merkez Disiplin Kurulumuza sevk edilmiş olup, parti üyesi hakkında disiplin işlemleri başlatılmıştır" denildi.

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Geçtiğimiz gün MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Yalçın, Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy’un parti tüzüğünün disipline dair hükümlerini uygulamak üzere tedbirli olarak Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini bildirmişti.

Bugün MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Avukat Halil Öztürk, MHP’li Ersoy’un disiplin işlemleri hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Öztürk, Ersoy’un parti tüzüğünün 78. maddesinin 4-c, 4-e, 4-i bentleri ile 81. maddesi uyarınca tedbirli olarak parti üyeliğinden kesin çıkarma cezası ile cezalandırılması için Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini ve Ersoy hakkında disiplin işlemlerinin başlatıldığını açıkladı.

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#Mustafa Baki Ersoy#MHP#Disiplin

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