Son dakika... MHP lideri Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi istikrarı sağlamıştır

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İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

Biz milletimizi çok seviyoruz. Aziz milletim sıra sende. Devlet ve milletiyle hep birlikte Türkiye çağrımız birliğedir. Komşusu açken tok yatmayacak, ahlaklı, adaletli, erdemli geleceğe çağrıdır. Çağrımız kutlu ceddimizin çağrısıdır.

Kılıçdaroğlu teröristlerle yol yürümekte, zalimlerin kontrolünde, paravan adaydır. Kukla adaydır. Kumar masasının icazetli adayıdır. Onların dümen suyuna girmiştir, CHP tanınmaz hale gelmiştir. Aziz Atatürk'ün kurduğu parti HDP ile tek yumurta ikisiz haline gelmiştir. Mehmetlerimizin katili Kılıçdaroğlu için çalışmakta. PKK ve FETÖ Kılıçdaroğlu lehine propaganda yapmaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yol açtığı provokasyonunun ardında bölücüler ve FETÖ’cüler çıkmıştır. Karşımızdaki güruh demokrasi katilidir. Gelin aziz Atatürk emanetlerine birlikte destek olalım. CHP ve İYİ Parti yönetimleri yoldan çıktı. Oyun büyük, senaryo karanlıktır.

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Yaşanan provokasyonların iç yüzüne bakıldığında Kılıçdaroğlu'nun her fırsatı ganimet olarak gördüğü ortadadır.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Muhatapların kimler. Türkiye'de hakkı yenmiş kimse yoktur, eğer varsa da iade etmek namus borcumuzdur.

Kılıçdaroğlu haklarını teslim edeceğin kimlerdir? Türkiye'de hakkı hukuku yenilen kimse yoktur. Hukukun üstünlüğü de hakimdir. Hak ve hukukun konusu teröristler midir. Terörist Demirtaş'ı bırakmak hangi hakkın konusudur. Teröristler için adalet isteyen CHP yönetimi şehitlerimizn kemiklerini titretme peşindedir.

İYİ Parti genel başkanının PKK’ya avukatlık yapması rezalettir.

Kılıçdaroğlu ve ittifak ortakları rant, çıkar amacında. Diyorum ki yeni Türkiye yeni hayat hep birlikte kurarız. Engelleri, zorlukları hep birlikte aşarız. Cumhuriyetin yeni yüzyılında Türkiye’yi ihya ederiz.

THE ECONOMİST'E: ERDOĞAN’A DİŞ GEÇİREMEZLER, CUMHUR İTTİFAKI BUNA İZİN VERMEZ

Terörizmin büyük toprakları parçalamanın bahanesidir. Terörizm hedef ülkelerin iç işlerine karışmanın peşinde. The Economist dergisi Erdoğan gitmeli manşeti atmakta. Karanlık dönemin perdesi kapanmakta. Artık modası geçmiş emperyalist stratejidedir. Erdoğan’a diş geçiremezler, belini eğemezler. Cumhur İttifakı buna izin vermez, Türk milleti izin vermez.

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'CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ İSTİKRARI SAĞLAMIŞTIR'

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türk milletinin bekası adına ikinci demokratik atılım olmuştur. Türk milleti devleti ile bir ve bütün olmuştur. Çok şükür mandacılar her zaman kaybetmiştir. Teslimiyetçi ilkesizler hüsrana uğramıştır.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi istikrarı sağlamıştır. Eser ve hizmet siyaseti kesintiye uğramamalı. Türkiye geriye değil ileriye gidecekti. Güvence Türk milletidir.

Verin oyunuzu, bozun şerefsiz oyunu.