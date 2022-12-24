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Son dakika... MHP lideri Bahçeli'den Saraçhane tepkisi: Akla ziyan bir hâldir

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#Bahçeli#Cumhur İttifakı#MHP
Son dakika... MHP lideri Bahçeliden Saraçhane tepkisi: Akla ziyan bir hâldir
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2022 14:44

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Saraçhane’de rol kapma derdine düşenlerin bu yeni yüzyılı bırakınız anlamasını varlıklarını ibra etmeleri ve iddia ile sürdürmeleri bile akla ziyan bir haldir" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 18. Dönem Siyaset ve Liderlik Okulu Sertifika töreninde açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Türkiye'deki muhalefet siyasetinin hasret duyduğu şey; karanlık ve kargaşadır. Milletten umudu kestiklerinden dolayı demokrasiye sözde bağlıdırlar. Fakat cumhur ittifakı bu zilletin hesaplarını Allah'ın izniyle boşa çıkaracak, bu ittifakı elbette mağlup ve mahcup edecektir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Saraçhane’de rol kapma derdine düşenlerin bu yeni yüzyılı bırakınız anlamasını varlıklarını ibra etmeleri ve iddia ile sürdürmeleri bile akla ziyan bir haldir. Baba ile oğul arasındaki gel-gitli sürece müdahil olan ablaların da ‘Biz de varız’ çıkışı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki 2 partinin kazandığı çatık kaşlarla hatırlanıp ikilik çıkarması malum olduğunuz bir menfaat çatışmasıdır" ifadelerini kullandı.

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İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

Aklı olmayanlara bir ülkenin yönetiminin tevdi ve teslimine hayal dahi etmek felakettir. Altılı masanın siyaset zihniyeti arasında dikkat çeken paralellilkler olduğunu yok saymak hakikaten de sağlık derecesinde iyimserliktir. 2023'e metakif senelere heyecan ve ümitle bakıyoruz. Karasarlar gibi olamayız karamsarlığa teslimiyet gösteremeyiz. Türkiye yüzyılı diyoruz dünyada mıymıy bir gezgin gibi değil bir fatih gibi duruş ve devinim göstermek için cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devamından yanayız.

Türkiye'nin huzur ve güvenliği için teklif paylaşan tek bir muhalif siyasetçi cümlesi duydunuz mu? 6'lı masa gerçeklerden peşi sıra kaçmakta, ortalığı da velveleye, kuru hamasetle, kurşun gibi husumetle karıştırmaktadır. Bugün ki siyasi muhalefetin ahlakı donmuş ve çatlamıştır.

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#Bahçeli#Cumhur İttifakı#MHP

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