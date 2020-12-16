MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Meteoroloji'den Marmara'ya uyarı! İstanbul'da yağmur bekleniyor...
GeriGündem Son dakika... Meteoroloji'den Marmara'ya uyarı! İstanbul'da yağmur bekleniyor...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 16.12.2020 - 10:25 | Son Güncelleme:

Son dakika... Meteoroloji'den Marmara'ya uyarı! İstanbul'da yağmur bekleniyor...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Meteoroloji'den Marmara'ya uyarı! İstanbul'da yağmur bekleniyor...
Abone Olgoogle-news

Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da aralıklı yağmur öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

Sabah ve öğle saatlerinde İstanbul ve bölgenin doğusu (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın Karadeniz kıyı kesiminde aralıklı yağmur tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıkların ise mevsim normalleri ve yer yer üzerinde olacağı, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle