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Gündem
AA
Haber Giriş: 18.05.2021 - 10:41 | Son Güncelleme:

Son dakika... Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı

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Son dakika... Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı

Marmara Bölgesi'nde, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. İstanbul'da yağışın öğle saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulut hava hakim olacak.
Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sabah, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinin öğle saatlerinden itibaren; Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinin öğleden sonra olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Meteoroloji duyurdu Hava sıcaklıkları artmaya devam edecek
Meteoroloji duyurdu! Hava sıcaklıkları artmaya devam edecek

 

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