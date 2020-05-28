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AA
Haber Giriş: 28.05.2020 - 17:53,Son Güncelleme:

Son dakika... Meteoroloji'den Ankara ve 3 kente sağanak uyarısı

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Son dakika... Meteoroloji'den Ankara ve 3 kente sağanak uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara il merkezi ve kuzey ilçeleri (Kızılcahamam, Çamlıdere, Kahramankazan, Çubuk, Akyurt, Kalecik), Karabük il geneli, Bolu'nun Gerede ve Çankırı'nın Çerkeş ilçelerinde bu geceden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yerel olarak kuvvetli olması öngörülen yağışlar sebebiyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

 

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