Son dakika... Meteoroloji uyarmıştı, Antalya'yı sağanak vurdu! Kaş'ta sel: Araçlar yolda kaldı

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Meteorolojinin şiddetli yağış ile uyardığı Antalya’nın batısında, sabah saatlerinde başlayan yağış, öğle saatlerine doğru etkisini artırdı. Kaş'ta aniden bastıran şiddetli yağış ise beraberinde seli getirdi. Sel nedeniyle caddeler suyla dolarken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

DENİZİN RENGİ KAHVERENGİYE BÜRÜDÜ

Yüksek kesimlerden gelen çamurlu su ise Kaputaş Plajı'nda denizin rengi kahverengiye döndü. Öte yandan, Kaş’ın Kasaba Mahallesi’ndeki ormanlık alanda 24 saatte metrekareye düşen yağış miktarı 117 kilogram olarak kaydedildi.

METEOROLOJİ'DEN PEŞ PEŞE UYARILAR

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Antalya'nın, batı kesimlerinde (Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer ilçeleri ile Elmalı'nın ve Korkuteli'nin güney kesimleri) beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli, batısının kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2), merkez ilçelerinde (Konyaaltı, Muratpaşa, Kepez, Döşemealtı) kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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1600 METRE ÜZERİ RAKIMLI YERLERDE YOĞUN KAR

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra yurdun güneydoğu kesimlerinde başlayacak olan sağanak yağışların, Şanlıurfa’nın doğusunda, akşam saatlerinden sonra Diyarbakır ve Batman’ın güney ilçeleri ile Mardin, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde Şanlıurfa’da, gece saatlerinde ise bölge genelinde etkisini kaybetmesi beklenen yağışların, Şırnak’ın doğusu ile Hakkâri çevrelerinde 1600 m üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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MUĞLA'YA 2 GÜN ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü Muğla geneli için Perşembe günü akşam saatlerine kadar şiddetli yağış uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre, Muğla çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların 29 Kasım tarihi gece saatlerinden itibaren şiddetini arttırarak 1 Aralık Perşembe günü akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli, (30-60 kg/m2/12saat) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır” denildi.