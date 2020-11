Son dakika... Mesut Yılmaz son yolculuğuna uğurlanıyor

Mesut Yılmaz’ın eşi Berna Yılmaz, oğlu Hasan Yılmaz ve kardeşi Turgut Yılmaz taziyeleri kabul etti. Mesut Yılmaz’ın Türk Bayrağı'na sarılı tabutu polis tören kıtasının omuzlarında camiye getirildi.

Musalla taşına konulan tabutun başına gelen Berna Yılmaz ellerini göğsünde birleştirerek dua etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da tören için camiye geldi. Cenaze törenine birçok eski ve yeni siyasi de katılıyor.

Mesut Yılmaz için öğle namazının ardından cenaze namazı kılınacak. Yılmaz oğlu Yavuz Yılmaz’ın yanında toprağa verilecek.

Cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

''Cenaze namazını ifa ile birlikte ebediyete uğurluyoruz. Rabbim taksiratını affetsin.

Her nefis ölümü tadacaktır. Nasıl ki şu an musallada Mesut Bey’i ebediyete gönderiyorsak bizler için de aynı akibet şüphesiz ki gerçekleşecektir.

Rabbim bizleri bu musallaya hazırlıklı olarak gelmeyi nasip etsin.

Çok farklı bir dönemden geçiyoruz.

İzmir açıklarında meydana gelen olay hepimiz için malum 1000’e yakın yaralımız, 50’ye yakın ölenimiz var.

Nerede, nasıl olacak belli değil. Tüm mesele hazırlıklı olmak. Hiç ölmeyecek gibi dünyaya her an ölecek gibi ahirete hazırlıklı olmamız lazım.

Rabbim yar, yardımcımız olsun. Mesut Bey’in de mekanı cennet olsun.

Tüm ailesine başsağlığı diliyorum.

Birlik, beraberliğimiz en büyük zenginliğimiz olacaktır.

Milletimize başsağlığı diliyorum.''

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Bazı yollar trafiğe kapatılarak alternatif güzergahlar belirlendi. Trafiğe kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar ise şöyle: Aksoy Sokağa araç girişi Sırma Perde Sokaktan kapatılıp Aksoy Sokak istikametine akım verilmeyecek, Karacaahmet Mezarlığı istikametinden Nuhkuyusu Caddesi'ni takiben Mahir İz caddesi istikametine giden akım Mütevelli Çeşmesi Caddesi kavşağından kapatılıp akım Mütevelli Çeşme Caddesi'ne verilecek. Kısıklı Caddesi'nden Shibuya Sokak istikametine trafik kapatılarak akım Kısıklı Caddesi'ne verilecek. Kısıklı Caddesi'nden gelip Nuhkuyusu Caddesi'ni takiben Mahir İz Caddesi'ne dönen kavşak trafiğe kapatılıp Mahir İz Caddesi istikametine araç verilmeyecek. Trafik Nuhkuyusu Caddesi Karacaahmet Mezarlığı istikametine verilecek.

İstanbul Valiliği alternatif güzergah olarak ise Mütevelli Çeşme Caddesi, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ve Tophanelioğlu Caddesi'ni belirledi. (Beyza Nur GÜLER-Osman BAKIR/İstanbul - DHA)