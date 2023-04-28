Son dakika... Mardin'den acı haber: 1 şehit

Güncelleme Tarihi:
İçişler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Mardin Nusaybin Bagok Dağı bölgesinde 27 Nisan 2023 tarihinde başlatılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı operasyonu kapsamında, 28 Nisan 2023 günü bir grup terörist ile çıkan çatışma sonucu 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Çatışmada 1 jandarma personelimiz Şehit olmuş, 1 jandarma personelimiz de yaralanmıştır. Şehidimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesine sabır, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz."