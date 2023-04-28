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Son dakika... Mardin'den acı haber: 1 şehit

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#Mardin#Nusaybin#Şehit
Son dakika... Mardinden acı haber: 1 şehit
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2023 17:54

İçişler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mardin Nusaybin'de teröristlerle girilen çatışmada 1 jandarma personelimiz şehit olmuş, 1 jandarma personelimiz de yaralanmıştır" denildi.

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İçişler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Mardin Nusaybin Bagok Dağı bölgesinde 27 Nisan 2023 tarihinde başlatılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı operasyonu kapsamında, 28 Nisan 2023 günü bir grup terörist ile çıkan çatışma sonucu 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Çatışmada 1 jandarma personelimiz Şehit olmuş, 1 jandarma personelimiz de yaralanmıştır. Şehidimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesine sabır, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz."

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#Mardin#Nusaybin#Şehit

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