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Cemil SEVAL - Erdinç ALKAN / KIRKAĞAÇ (Manisa) (DHA)
Haber Giriş: 19.04.2020 - 11:45,Son Güncelleme:

Son dakika... Manisa'da 4.1 büyüklüğünde deprem

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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Manisa'nın yanı sıra İzmir ve Balıkesir'de de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, bugün saat 11.32'de merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.1 büyüklüğündeki deprem, yerin 7 kilometre altında meydana geldi. Deprem, Manisa ve ilçelerinin yanı sıra İzmir ve Balıkesir'den de hissedildi. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde bulunanlar kısa süreli panik yaşarken, depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.

Son dakika... Manisada 4.1 büyüklüğünde deprem

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