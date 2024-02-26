Son dakika... Liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü telefonu

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak doğum gününü kutladı.
ERDOĞAN-MELONİ GÖRÜŞMESİ
İletişim Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Meloni görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü tebrik etti." ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) February 26, 2024
Meloni görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü tebrik etti.
BİR TELEFON DA ALMAN BAŞBAKAN SCHOLZ'DAN
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Almanya Başbakanı Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü tebrik etti.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) February 26, 2024
Görüşmede Almanya Başbakanı Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü tebrik etti.