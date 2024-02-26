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Son dakika... Liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü telefonu

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İtalya#Giorgia Meloni
Son dakika... Liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğana doğum günü telefonu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2024 18:35

Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, İtalya Başbakanı Meloni, Almanya Başbakanı Scholz ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak doğum gününü kutladı.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak doğum gününü kutladı.

ERDOĞAN-MELONİ GÖRÜŞMESİ

İletişim Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Meloni görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü tebrik etti." ifadelerine yer verildi. 

 BİR TELEFON DA ALMAN BAŞBAKAN SCHOLZ'DAN

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Almanya Başbakanı Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü tebrik etti.

 

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İtalya#Giorgia Meloni

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