Son dakika... Konya, Tunceli, Isparta ve Çanakkale'de okullara kar tatili

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Tüm yurt için uyarı Kar kapıda: İstanbullular dikkat... Hava buz kestiTüm yurt için uyarı! Kar kapıda: İstanbullular dikkat... Hava buz kesti#Meteoroloji
Madde madde sosyal güvenlikte değişikliklerMadde madde sosyal güvenlikte değişiklikler#Sigorta
Fatih Terim sonrası sürpriz Hikmet Karaman gelişmesi Torrente rağmen... Sezon sonuna kadar...Fatih Terim sonrası sürpriz Hikmet Karaman gelişmesi! Torrent'e rağmen... "Sezon sonuna kadar..."#Fatih Terim
Yoğun bakımda alarm Hafife almayın... Yeni tedbir önerisiYoğun bakımda alarm! Hafife almayın... Yeni tedbir önerisi#Omikron
On binlerce işçi bu haberi bekliyordu İşte zam oranıOn binlerce işçi bu haberi bekliyordu! İşte zam oranı#Türk Metal Sendikası
Çin sır gibi saklıyordu... Görüntüler dünyayı şoke ettiÇin sır gibi saklıyordu... Görüntüler dünyayı şoke etti!#Çin
Anadolu’nun kayıp çiçekleri Sadece İstanbul Halkalıda yaşayan bitki...Anadolu’nun kayıp çiçekleri! Sadece İstanbul Halkalı'da yaşayan bitki...#Nesli Tükenen Bitkiler
Organ nakli cerrahı dünyanın kanını dondurduOrgan nakli cerrahı dünyanın kanını dondurdu#İngiltere
Erken seçim konusu ve AK Parti’nin yeni hikâyesiErken seçim konusu ve AK Parti’nin yeni hikâyesi#Erken Seçim
Kritik TURKOVAC açıklaması İşte Faz-3 sonuçlarıKritik TURKOVAC açıklaması! İşte Faz-3 sonuçları#TURKOVAC
Covid ve grip bir arada Fluronadan korkmalı mıyızCovid ve grip bir arada! Flurona'dan korkmalı mıyız?#Flurona
Site sakinlerine aidat şoku Uzmanlar uyarıyor: DikkatSite sakinlerine aidat şoku! Uzmanlar uyarıyor: Dikkat#Konut
Sevgilisinden ayrılan ünlü şarkıcı, flört uygulamasından etine dolgun sevgili arıyorSevgilisinden ayrılan ünlü şarkıcı, flört uygulamasından "etine dolgun" sevgili arıyor#Zayn Malik
24 saatte yüzde 16 bin 693 yükseldi Kripto paralarda neler oluyor24 saatte yüzde 16 bin 693 yükseldi! Kripto paralarda neler oluyor?#Bitcoin
Eleştirilere canlı yayında cevap verdi: Bana belden aşağı vurmayınEleştirilere canlı yayında cevap verdi: Bana belden aşağı vurmayın!#İzzet Yıldızhan
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Konya, Tunceli, Isparta ve Çanakkale'de okullara kar tatili

#Konya#Seydişehir#Derebucak
Son dakika... Konya, Tunceli, Isparta ve Çanakkalede okullara kar tatili

Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle kentin güneyindeki Seydişehir, Derebucak ve Hüyük ilçelerinde okullarda yüz yüze eğitime bugün 1 gün ara verildi. Çanakkale il genelinde, Isparta'nın Yalvaç ile Tunceli'nin Ovacık ilçesinde de okullar kar yağışı nedeniyle tatil edildi.

Haberin Devamı

KONYA

Konya kent merkezinde yağmur etkili olurken, Toros Dağları eteklerindeki Seydişehir, Hüyük ve Derebucak ilçelerinde ise kar yağdı. Kar kalınlığı ilçe merkezlerinde 30, yüksek kesimlerde ise 70 santimetreye ulaştı.

Kar yağışı nedeniyle Seydişehir, Hüyük ve Derebucak ilçeleri ile Selçuklu ilçesinin Tepekent ve Başarakavak mahallelerinde yüz yüz yüze eğitime bugün ara verildi. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da bugün idari izinli sayılacak.

Konya'yı Antalya'ya bağlayan kara yolunun Alacabel mevkisinde ise ulaşım kar yağışı nedeniyle güçlükle sağlanıyor. Polis de zincirsiz ve kar lastiksiz araçların geçişine izin vermiyor. Belediye ve karayolları ekipleri kar temizleme çalışmalarına sürdürürken, bazı bölgelerde ise elektrik hattı kablolarının kopması sonucu elektrik kesintilerini yaşandı.

Haberin Devamı

ÇANAKKALE

Çanakkale’de bugün beklenen kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

Konuyla ilgili Çanakkale Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada; “Olumsuz hava şartları ve beklenen kar yağışı sebebiyle 12 Ocak 2022 Çarşamba günü, ilimiz genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verilecektir. Yine il genelinde köy okullarımızda da (bu okullarda görev yapan öğretmenlerimizin birçoğu il ve ilçe merkezlerinden günübirlik bu okullara gidip geldikleri ve öğrencilerinin büyük kısmı eğitime taşıma yoluyla eriştikleri için) yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verilecektir. Bu kapsamdaki öğrencilerimiz, eğitimlerine EBA üzerinden devam edebileceklerdir. Taşımalı eğitim dışındaki eğitime ara verilmesi kararı, oluşan şartlara göre ilçe bazında Kaymakamlıklarımızca değerlendirilerek alınacak olup, bu kararlar en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır. Ayrıca, aynı gün il genelinde kronik hastalığı bulunan personeller, hamile personeller ile engelli personeller 1 gün idari izinli sayılacaklardır” ifadelerine yer verildi.

TUNCELİ

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Ovacık ilçesinde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildiği, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Haberin Devamı

ISPARTA

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kocagöncü, dün gece başlayan ve etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Kaymakam Haluk Şimşek'in onayıyla ilçe merkezi, köy ve beldelerdeki ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Uzaktan eğitimin süreceğini belirten Kocagöncü, taşımalı eğitimin yoğun olduğu ilçede herhangi üzücü bir olay yaşanmaması için yüz yüze eğitime ara verildiğini söyledi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konya#Seydişehir#Derebucak

BAKMADAN GEÇME!

Anadolu’nun kayıp çiçekleri Sadece İstanbul Halkalıda yaşayan bitki...

Anadolu’nun kayıp çiçekleri! Sadece İstanbul Halkalı'da yaşayan bitki...

#Nesli Tükenen Bitkiler
Yoğun bakımlarda aşısız alarmı

Yoğun bakımlarda 'aşısız' alarmı

#Omikron
Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer

BAKMADAN GEÇME!

Anadolu’nun kayıp çiçekleri Sadece İstanbul Halkalıda yaşayan bitki...

Anadolu’nun kayıp çiçekleri! Sadece İstanbul Halkalı'da yaşayan bitki...

#Nesli Tükenen Bitkiler
Yoğun bakımlarda aşısız alarmı

Yoğun bakımlarda 'aşısız' alarmı

#Omikron
Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer