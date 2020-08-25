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AA
Haber Giriş: 25.08.2020 - 08:04 | Son Güncelleme:

Son dakika... Kocaeli'nde zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

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Son dakika... Kocaeli'nde zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

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  • TEMde feci kaza: 3 ölü 4 yaralı
  • TEMde feci kaza: 3 ölü 4 yaralı
  • TEMde feci kaza: 3 ölü 4 yaralı
  • TEMde feci kaza: 3 ölü 4 yaralı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Alınan bilgiye göre, Gebze Muallimköy mevkisinde Anadolu Otoyolu'nun İstanbul'a gidiş yönünde şoförü henüz tespit edilemeyen kamyon ile B.Ç. idaresindeki 34 BP 748 plakalı otomobil ve A.A. yönetimindeki yabancı plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve kara yolları ekipleri sevk edildi. Kazada 34 BP 748 plakalı otomobilde bulunan A.Ç, G.Y. ve A.Ç. hayatını kaybetti. Otomobil sürücüleri B.Ç. ve A.A. ile bu araçlarda bulunan E.Z.Ç. ve T.A.A. da yaralandı.

Olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından 3 kişinin cenazesi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza yapan araçların çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırılmasıyla bölgedeki trafik akışı normale döndü. 

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