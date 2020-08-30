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Dinçer AKBİR- Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli) (DHA)
Haber Giriş: 30.08.2020 - 12:06 | Son Güncelleme:

Son dakika... Kocaeli'de yağ ve lastik deposunda yangın

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Son dakika... Kocaeli'de yağ ve lastik deposunda yangın
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yağ ve lastiklerin bulunduğu depoda yangın çıktı.

Gebze'nin Barış Mahallesi'ndeki yağ ve lastiklerin bulunduğu depoda, saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İçerisinde yağ, lastik ve tıbbi solüsyonlar da dahil birçok malzemenin depolandığı yaklaşık 5 bin metrekare büyüklüğündeki depo yangını yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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