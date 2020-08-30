Son dakika... Kocaeli'de yağ ve lastik deposunda yangın

Gebze'nin Barış Mahallesi'ndeki yağ ve lastiklerin bulunduğu depoda, saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İçerisinde yağ, lastik ve tıbbi solüsyonlar da dahil birçok malzemenin depolandığı yaklaşık 5 bin metrekare büyüklüğündeki depo yangını yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.