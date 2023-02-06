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Son dakika... Kızılay Başkanı'ndan çağrı: Kan ihtiyacımız olacak, yaralılar var

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#Kızılay#Kan#İhtiyaç
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2023 07:12

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, ülke genelinde vatandaşları kan bağışına çağırdı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle ülke genelindeki kan stoklarının bölgelere gönderildiğini belirten Kınık, yeni kan ihtiyacının doğabileceğini belirtti.

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Türkiye'nin doğusu gece yarısı depremle sarsıldı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremle birlikte Kızılay teyakkuza geçti ve kan stoklarını deprem bölgelerine göndermeye başladı.

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"KAN İHTİYACIMIZ OLACAK"

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, ülke genelinde vatandaşları kan bağışına davet ettiğini söyledi. Kınık "Kan ihtiyacımız olacak, yaralılar artacaktır. Ülke genelinde batı ve kuzey bölgelerinden sevkiyat yapıyoruz ama gün ışımasıyla birlikte kan bağışı yapılabilir. Kanver.org sitesini vatandaşlarımız ziyaret etsinler, en yakın lokasyonu görebilirler. 18-65 yaş arası sağlıklı bireyleri bekliyoruz" dedi.

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Kınık'ın CNN Türk ekranlarından yaptığı çağrı şöyle:

Ülkemizdeki vatandaşları kan bağışına davet ediyoruz. Arama kurtarma için yolları açık tutalım. Bu bölgelerin açık olması lazım. İnternet ve Whatsapp üzerinden erişim sağlansın. Telefon hatları lazım. Hasarlı binalar ve eski binalara girilmesin. Araçlarında ekiplerden gelecek olan uyarıları beklesinler. Kan ihtiyacımız olacak, yaralılar artacaktır. Ülke genelinde batı ve kuzey bölgelerinden sevkiyat yapıyoruz ama gün ışımasıyla birlikte kan bağışı yapılabilir. Kanver.org sitesini vatandaşlarımız ziyaret etsinler, en yakın lokasyonu görebilirler. 18-65 yaş arası sağlıklı bireyleri bekliyoruz.

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#Kızılay#Kan#İhtiyaç

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