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Oğuzcan YAZAR-Alper KORKMAZ/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 27.05.2020 - 09:04,Son Güncelleme:

Son dakika... Kısıtlama sonrası İstanbul'da bu sabah toplu ulaşım

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Son dakika... Kısıtlama sonrası İstanbul'da bu sabah toplu ulaşım
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Koronavirüsle mücadele kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan ve 4 gün süren 81 ildeki sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ilk iş gününde İstanbullular sabah saatlerinde işlerine gitmek için sokağa çıktı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 81 ilde dört gün boyunca sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Gece 00.00 itibariyle biten yasağın ardından sabah saatlerinde İstanbullular işlerine gitmek için evlerinden çıkarak yola koyuldu. Dört günlük yasağın ardından haftanın ilk iş gününde toplu taşıma kullanan vatandaşların maskelerini takarak yolculuk ettiği görüldü. Özel halk otobüsleri ve metrobüsler koltuk sayısının yarısı kadar yolcu alırken, sayı kısıtlaması nedeniyle binemeyen vatandaşlar bir sonraki aracı bekledi.

Son dakika... Kısıtlama sonrası İstanbulda bu sabah toplu ulaşım

 

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