Son dakika... Kazaya giden itfaiye ekibi kaza yaptı: 4 kişi hayatını kaybetti

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İtfaiye ekipleri, saat 10.00 sıralarında Orhaneli ilçesi, Nalınlar Mahallesi'ndeki orman deposu mevkisinde yaralamalı trafik kazası ihbarı aldı. Ekipler, kazaya müdahale etmek için 16 RK 960 plakalı itfaiye aracı ile yola çıktı. Olay yerine yaklaşık 200 metre kala yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan itfaiye aracı, şarampole devrildi.

Kazada itfaiye çavuşu İsmail Kaya, itfaiye eri Sinan Amil, itfaiye destek personeli (şoför) Aydın Doğru, itfaiye destek personeli (şoför) Yunus Akşit hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve ek itfaiye ekibi gönderildi. Ekiplerin kaza yerindeki çalışması devam ederken jandarma kazayla alakalı tahkikat başlattı.