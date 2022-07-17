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Son dakika... Kayseri'de otobüs şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

#Otobüs#Kaza#Kayseri

Kayseri'de otobüs şarampole devrildi. Kazada çok sayıda yolcu yaralandı. Mahsur kalan yolcular otobüsün camı kırılarak tahliye edilirken olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada otobüste bulunan Rıfkı Can, “Otobüs yan yattı. Şoförün uyumasından şüpheleniyorum. Karadeniz turundan gelip Mersin’e gidiyorduk” dedi.

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Kaza, 07.00 sıralarında Kayseri-Sivas kara yolunun 56’ncı kilometresi Sarıoğlan ilçesi yakınlarındaki Palas Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre otobüs içinde bulunan 30 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Son dakika... Kayseride otobüs şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

YARALI SAYISI 30

Kayseri-Sivas kara yolunda yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada yaralıların sayısının 30 olduğu belirtildi. Ahmet Torun idaresindeki 33 EKC 39 plakalı yolcu otobüsünün Karadeniz turundan döndüğü ve Mersin’e gittiği öğrenildi. Kazada otobüste bulunan Rıfkı Can, “Otobüs yan yattı. Şoförün uyumasından şüpheleniyorum. Karadeniz turundan gelip Mersin’e gidiyorduk” dedi.

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#Otobüs#Kaza#Kayseri

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