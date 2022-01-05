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Son dakika... Kayseri'de feci kaza! Üniversitelilerin midibüsü devrildi: Bir kişi öldü, çok sayıda yaralı var

#Kayseri#Hacılar İlçesi#Kaza

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin taşındığı midibüs, şarampole devrildi. Kazada üniversiteli Hilal Sıka yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 21 kişi de yaralandı. Kaza sonrası Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 3 kişinin sağlık durumunun ağır olduğunu söyledi.

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Kaza, saat 16.00 sıralarında, Akdam Mahallesi Erenler Caddesi'nde meydana geldi. Erciyes Üniversitesi Havacılık Kulübü öğrencilerini taşıyan Özkan Suruç yönetimindeki 38 AET 941 plakalı midibüs, Erciyes Kayak Merkezi dönüşünde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Son dakika... Kayseride feci kaza Üniversitelilerin midibüsü devrildi: Bir kişi öldü, çok sayıda yaralı var

Kazada sürücü Suruç ile 20 üniversite öğrencisi yaralanırken, kulüp üyesi Hilal Sıka hayatını kaybetti. İhbar sonrası kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Üniversite öğrencisi Hilal Sıka'nın cansız bedeni ise otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Son dakika... Kayseride feci kaza Üniversitelilerin midibüsü devrildi: Bir kişi öldü, çok sayıda yaralı var

VALİ GÜNAYDIN: 3 KİŞİNİN SAĞLIK DURUMU AĞIR

Kaza sonrası Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Vali Günaydın, "Maalesef hepimizi üzen bir kaza meydana geldi. Bütün arkadaşlarımız olayın olduğu ilk andan itibaren olaya müdahale ettiler. Arkadaşlarımızdan aldığım bilgiye göre can kaybımız var. Midibüste toplam 22 kişinin olduğunu, bunlardan 3'ünün ağır olduğunu ifade ettiler. Üniversite öğrencileri buraya saat 12.00 sıralarında gelmişler. Dönüş yolunda midibüs devrilmesi sonucu kaza meydana gelmiş. Arkadaşlarımız kazanın nasıl meydana geldiğiyle ilgili soruşturma başlattı" diye konuştu.

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#Kayseri#Hacılar İlçesi#Kaza

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