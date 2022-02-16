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Son dakika... Kastamonu Valisi Çakır: “40 hanenin 15 hanesi yandı, şükür can kaybı yok”

#Kastamonu#Akkaya Başören Köyü#Yangın

Kastamonu’nun merkez Başören köyünde henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangında 40 haneli köyün 15 hanesi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Vali Avni Çakır, "40 haneli köyümüzün şu anda 15 hanesi maalesef tamamen yandı. Sevindirici olan şudur ki çok bu yangında herhangi bir can kaybımız yok" dedi.

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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun merkez ilçesine bağlı 40 hane bulunan Akkaya Başören köyünde henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangında 15 hane tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Kastamonu Valisi Avni Çakır, vatandaşlarla görüştü. Yetkililerden yangın hakkında bilgi alan Vali Çakır, “Bugün saat 15.00 sıralarında Merkez Başörün köyümüzde maalesef ciddi bir yangın meydana geldi. 40 haneli köyümüzün şu anda 15 hanesi maalesef tamamen yandı. Sevindirici olan şudur ki çok bu yangında herhangi bir can kaybımız yok. Vatandaşlarımız hayvan varlıklarını da büyük oranda uzaklaştırmışlar, şu anda üç tane buzağı yavrusu aranıyor, belki de bu buzağıların hayatını kaybetmesi söz konusu olabilir. Onun dışında çok şükür bir can kaybımız yok. Yangın ilimize en uzak mesafede olan köyümüzde oldu. Hem rakım olarak yüksek hem de yollarda kar var halen. Buraya normal taşıtla 1 saatte geliniyor. Ağır vasıtalarda yaklaşık 1,5 saat ya da 2 saatte gelebiliyor. Maalesef itfaiyemiz gelene kadar rüzgarında etkisiyle yangın şiddetli bir şekilde yapılaşmanın da ahşap ve yakın olmasından dolayı hızlı bir şekilde yayıldı ve vatandaşlarımızda ancak ya eşyalarını da ya da canlarını kurtarabildiler. Yangın şu anda kontrol altında başka bir alana sıçrama gibi durumu kalmadı. Şu anda itfaiyelerimizde zaten soğutma çalışmalarımıza da başladı. Ben büyük geçmiş olsun diyorum. Valilik ve AFAD olarak planlarımızı yaptık. Vatandaşlarımızın hiçbir tanesini açıkta bırakmayacağız. 8 evimizde vatandaşlarımız ikamet ediyorlar, diğerleri evlerini yazlık olarak kullanıyorlardı. Bu vatandaşlarımızın da hem köylerinin yakınlarında hem de boş kamu binalarında ya da konteynırlarda yerleştirme planlarını yaptık. Merkezden de yeteri kadar konteynırlarımız mevcut zaten, talep edenlere konteynırlar vereceğiz. Hızlı bir şekilde inşallah iyi bir fırsatta hızlı bir şekilde inşallah devlet olarak vatandaşlarımızın yaralarını saracağız. Tesellimiz can kaybının olmamasıdır. Hepimize büyük geçmiş olsun” dedi.

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#Kastamonu#Akkaya Başören Köyü#Yangın

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