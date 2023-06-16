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Son dakika... Kamu işçilerine verilecek ikramiyelerin tarihleri belli oldu

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#Kamu İşçileri#İkramiye#İkramiye Tarihleri
Son dakika... Kamu işçilerine verilecek ikramiyelerin tarihleri belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 00:40

Son dakika haberi... Kamu işçilerine 2023 yılında verilecek ikramiyelerle ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, kamu işçilerine 2023 yılında verilecek ikramiyelerin ilk yarısı 23 Haziran'da ikinci yarısı ise 18 Aralık'ta hesaplara yatacak. 

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2023 yılında, kamu işçilerine verilecek ikramiye tarihler Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Kamu işçilerine 2023 yılında verilecek ikramiyelerin birinci yarısı 23 Haziran'da, diğer yarısı ise 18 Aralık'ta ödenecek. 

Son dakika... Kamu işçilerine verilecek ikramiyelerin tarihleri belli oldu

 

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#Kamu İşçileri#İkramiye#İkramiye Tarihleri

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